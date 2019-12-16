«Кто-то просто хочет использовать Украину как свалку»: В Херсон под видом песка судно привезло опасные отходы

В Украину прибыло судно, которое под видом песка привезло опасные отходы.

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

«# Контрабанда_тижня этот раз очень необычная. Вот корабль, везет первые 3600 т «песка» из г. Биело в Черногории. До конца года должны были привезти 10000т. Песок? В Украине? По цене € 1.20 за тонну (песок где-то в 100 раз больше стоит)? Ничего не удивляет? Посмотрите, как выглядит этот «песок» - на самом деле, это отходы пескоструйной обработки кораблей с верфи, которая закрывается. То есть простыми словами - опасные отходы. Очевидно, вместо их переработки кто-то просто хочет использовать Украину как свалку, импортировав их на подставную компанию с уставным капиталом 2 грн. Более того, представленные поддельные документы по обязательствам по захоронению «песка» (зачем его хоронить, если это песок?!?)» – написал Нефедов.

Он также отметил, что по данному факту Национальная полиция Украины возбудила уголовное производство. Сейчас корабль стоит в порту и таможня не собирается оформлять ввоз этого груза.

По данным «marinetraffic», судно «FL LIDYA» под флагом Панамы находится в порту Херсона.