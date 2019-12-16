Избиение нардепа от «Слуги народа» в Сумах оказалось инсценировкой СБУ, чтобы предотвратить реальное нападение

Нападение на народного депутата в Сумах оказалось инсценировкой СБУ, что позволило зафиксировать действия заказчика преступления.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как известно, нардеп Михаил Ананченко разместил в Facebook пост, что ночью 16 декабря двое неизвестных в балаклавах якобы избили его возле подъезда дома.

СБУ заранее получило информацию о подготовке нападения на народного депутата в связи с его государственной и общественной деятельностью. Установлено, что исполнители преступного «заказа» получили от организатора обусловленное денежное вознаграждение.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой провели процессуальное документирование их противоправных намерений под контролем правоохранителей, благодаря чему причинение возможных телесных повреждений или других насильственных действий в отношении нардепа было предотвращено.

«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах. Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи СБУ осуществляют досудебное расследование по части 3 статьи 27 («Организация совершения преступления»), части 2 статьи 15 и части 2 статьи 346 («Законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору преступления. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как в Киевской области полиция предотвратила заказное убийство адвоката – для этого провели инсценировку преступления.