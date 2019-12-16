Суд закрыл дело о «диктаторских законах» против Ефремова, Гордиенко и Стоянова

Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению бывших нардепов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в голосовании за так называемые «диктаторские законы» или «законы 16 января».

Об этом сообщает «Судебный репортер».

В подготовительном заседании адвокаты подали ходатайство о закрытии дела, ссылаясь на то, что орган досудебного следствия квалифицировал действия такими, которые причинили тяжкие последствия в виде морального вреда.

Но Закон Украины от 13 мая 2014 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины» определил обязательный составляющий признак объективной стороны преступления, предусмотренного статье 364 УК Украины - наличие существенного вреда охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам или интересам юридических лиц в виде исключительно имущественного характера.

Поэтому имеет место частичная декриминализация преступлений, инкриминируемых Ефремову, Гордеинку и Стояну.

Из обвинительного акта и ходатайства защиты усматривается, что материальный ущерб уголовным правонарушением не причинен, пострадавшие в деле отсутствуют, гражданский иск не заявлялся.

В постановлении не зафиксировано, чтобы прокурор возражал, указано только, что ходатайствовал о назначении дела к рассмотрению и решению вопроса о закрытии дела на стадии судебного разбирательства.

В итоге судья Бортническая согласилась закрыть дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины - уголовное производство закрывается в случае вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за свои деяния.

Закон, который декриминализует действия Ефремова, Горидиенка и Стояна вступил в силу в июне 2014, то есть более 5 лет назад. Адвокаты неоднократно ссылались на этот закон, прося о закрытии дела, в частности, и в сентябре в Антикоррупционном суде, но их ходатайство не удовлетворяли.

Прокурор обжаловал это постановление Печерского суда. Сейчас дата заседания в апелляции еще не определена.

Напомним, что Генеральная прокуратура направила в Печерский районный суд Киева этот обвинительный акт в отношении трех бывших народных депутатов – Александра Ефремова, Сергея Гордиенко, Александра Стояна летом 2015 года.

Также напомним, как в 2016 году Генпрокуратура закрыла уголовное производство в отношении экс-регионала Александра Ефремова о сепаратизме, а суд вынес решение о возвращении ему залога в сумме 60 900 гривен.