В Польше уволенный украинец напал с пистолетом на работодателя

В городе Пястув близ Варшавы 44-летний украинец набросился с оружием на своего работодателя.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Мужчина совершил нападение, потому что его уволили с работы. Он пришел к работодателю и, угрожая пистолетом, потребовал денег.

Между мужчинами завязалась потасовка. Уволенный сотрудник ударил своего работодателя в лицо, затем раздались три выстрела. В результате инцидента никто не пострадал.

Предпринимателю удалось сбежать и сообщить в полицию. Правоохранители задержали гражданина Украины. Позже суд принял решение о его трехмесячном аресте.

Ранее сообщалось, что в Польше за подготовку теракта возле ТРЦ задержали украинца.