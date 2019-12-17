СБУ задержала депутата Киевского облсовета, который с ранее судимыми подельниками, вымогал деньги у столичных бизнесменов

В Киеве СБУ разоблачила организованную группировку, участники которой вымогали средства у двоих столичных бизнесменов. Среди вымогателей – депутат Киевского облсовета.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили преимущественно судимые за аналогичные преступления местные жители.

Применяя методы физического и психологического воздействия, злоумышленники заставили двух владельцев строительной фирмы подписать обязательства на 860 тысяч долларов США несуществующего долга. Кроме того уголовники требовали у потерпевших передать им автомобиль премиум-класса и частный дом вместе с земельным участком в Дарницком районе столицы стоимостью 130 тысяч долларов.

«Чтобы жертвы были более сговорчивыми злоумышленники организовали их похищение, а также угрожали расправами над семьями коммерсантов», – говорится в сообщении.

После объявления в розыск по месту жительства правоохранители задержали трех фигурантов дела, еще трех - обнаружили в местах укрытия в Киевской области.

Во время 15 обысков, проведенных в домах представителей так называемого «силового блока» группы, выявлено средства поражения, холодное и огнестрельное оружие, с помощью которого злоумышленники запугивали жертв.

Сейчас шести активным участникам группы, включая депутата, сообщили о подозрении по части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), части 4 статьи 189 («Вымогательство») Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников преступления, в том числе заказчиков.

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством столичной прокуратуры.

Напомним, как в Херсоне спецназ задержал за вымогательство депутата облсовета – в 90-х годах он был в одной банде с «главой Крыма» Аксеновым.