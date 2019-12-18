На Николаевщине за девять месяцев в два раза увеличилось количество преступлений, которые совершили ранее судимые лица

В Николаевской области за девять месяцев 2019 года возросло количество преступлений, совершенных ранее судимыми людьми.
Об этом стало известно во время совещания с региональным представителем Уполномоченного по правам человека в Николаевской области, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
– У нас за девять месяцев этого года вдвое возросло количество преступлений, совершенных ранее судимыми людьми. Такая статистика – катастрофическое явление, – сказал представитель омбудсмена.
Вадим Жепало уточнил, что данная статистика предоставлена была органами Нацполиции в области.
Такое явление он связывает с качеством проведения мероприятий по ресоциализации лиц, которые отбывали наказания в исправительных учреждениях. В частности, на это влияет и то, что там содержатся лица, не имеющие паспортов, а, соответственно, которые не могут на условиях договоров работать, пока отбывают наказание.
– Во время посещения колоний мы выяснили такие основные проблемы, которые беспокоят людей, и первое, на что мы обратили внимание – система паспортизации. В Вознесенской колонии из 473 человек – 168 не имеют паспортов. 24 из них требуют получения паспорта впервые. И на сегодняшний день вопрос там остановился и невозможно его продвинуть. Руководство колонии обращалось в РГА, чтобы их освободили от оплаты административного сбора, но так они и не дождались. В других колониях ситуация не менее угрожающая. Отсутствие этого документа фактически не дает возможности человеку там работать, получать заработную плату. Также это может говорить и о том, что отсутствует сотрудничество с организациями, которые предоставляют такую помощь людям. Когда общаешься с работниками служб колоний, то много из них даже не знают, куда нужно обращаться.