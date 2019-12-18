На Николаевщине за девять месяцев в два раза увеличилось количество преступлений, которые совершили ранее судимые лица

В Николаевской области за девять месяцев 2019 года возросло количество преступлений, совершенных ранее судимыми людьми.

Об этом стало известно во время совещания с региональным представителем Уполномоченного по правам человека в Николаевской области, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

– У нас за девять месяцев этого года вдвое возросло количество преступлений, совершенных ранее судимыми людьми. Такая статистика – катастрофическое явление, – сказал представитель омбудсмена.

Вадим Жепало уточнил, что данная статистика предоставлена была органами Нацполиции в области.

Такое явление он связывает с качеством проведения мероприятий по ресоциализации лиц, которые отбывали наказания в исправительных учреждениях. В частности, на это влияет и то, что там содержатся лица, не имеющие паспортов, а, соответственно, которые не могут на условиях договоров работать, пока отбывают наказание.