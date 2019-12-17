Николаевского десантника судят за подделку диплома из ВУЗа – так он хотел получить офицерское звание ради доплат

Коллегия судей Центрального районного суда Николаева в составе Екатерины Лагоды, Оксаны Мамаевой, под председательством Дмитрия Тишко, рассмотрела уголовное производство по обвинению военнослужащего по контракту в/ч А 0224 (79-я отдельная десантно-штурмовая бригада), которого обвиняют в том, что он подделал диплом об образовании для получения офицерского звания.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, военнослужащий, с целью получения офицерского звания - «младший лейтенант» и повышенного денежного обеспечения предоставил своей части нотариально заверенную копию поддельного диплома о получении высшего образования и приложения к нему, при том, что высшее учебное заведение он не заканчивал.

Впоследствии ему было присвоено звание «младший лейтенант» и повышено денежное обеспечение, в результате получения которого, им был нанесен ущерб воинской части в сумме около 6 тысяч гривен. Такие действия военнослужащего квалифицировали по части 4 статьи 358 («Подделка документов») и по части 3 статьи 410 («Похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также овладение ими путем мошенничества или злоупотребление служебным положением») Уголовного Кодекса Украины.

Обвиняемый свою вину признавал в полном объеме, сообщил, что его уговорили использовать поддельные документы, поскольку в дальнейшем это влияло на воинское звание и должность, уровень материального и пенсионного обеспечения, в содеянном искренне раскаивался. Также отметил, что нанесенный ущерб им компенсированы в полном объеме, что подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

В ходе судебных дебатов прокурор просил признать последнего виновным, и, с учетом положительных характеристик, наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, искреннего раскаяния и полного возмещения нанесенного ущерба, назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, лишив воинского звания «младший лейтенант».

Представитель потерпевшего также просила назначить наказание с испытательным сроком, поскольку считает возможным, чтобы обвиняемый и в дальнейшем проходил военную службу.

Эту позицию в ходе дебатов поддержали защитник и обвиняемый.

На данный момент коллегия судей удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, что ранее суд дал условный срок николаевскому морпеху, который избил сослуживца за отказ вымыть чужую посуду.