Дело некачественных бронежилетов: Николаевский генерал Марченко вышел из СИЗО

Начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко, которого подозревают в закупке некачественных бронежилетов для украинской армии, вышел из следственного изолятора.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник экс-Президента Юрий Бирюков.

Как известно, семья Петра Порошенко внесла 19 миллионов гривен залога за Марченко. Еще миллион был собран активистами за три дня.

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются; комплектов военной формы, которая не соответствует техническим требованиям; палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для ВСУ (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы).

По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца Дмитрия Марченко - начальника Главного управления развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ. Вскоре ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

По версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Витальевичу Почтаренко. Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Юрьевна Капинус, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

11 ноября суд избрал Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 76 миллионов гривен. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил залог Марченко до 20 миллионов гривен.

Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ подполковник 79-й ОАЭМБр Дмитрий Марченко возглавил в 2015 году. В мае 2019 года, перед выборами Президента, тогдашний глава государства Петр Порошенко присвоил Марченко звание генерал-майора.