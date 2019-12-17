В криминально-исполнительной службе заявили, что ситуация в Кропивницком СИЗО находится под контролем

В администрации Государственной криминально-исполнительной службы заявили, что ситуация в Кропивницком следственном изоляторе находится под контролем.

Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Как известно, ранее экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил, что в Кропивницком СИЗО «смотрящий» поднял бунт из-за того, что его хотели вывезти в изолятор временного содержания Нацполиции.

В ГКИС сообщили, что около 13:00 в заключенный М. совершил нападение на сотрудника учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения. После этого на место происшествия дежурным помощником начальника учреждения была вызвана следственно-оперативная группа Кропивницкого отдела полиции, которая задокументировала нападение.

В тот же день, около 17:00 в учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий, прибыли сотрудники прокуратуры и Следственного управления ГУ Нацполиции в Кировоградской области.

«Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерного поведения. В то же время в поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения поддержали призыв и начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. Указанные противоправные действия задокументированы органами Национальной полиции. Для прекращения группового неповиновения среди лиц, взятых под стражу, а также с целью обеспечения безопасности персонала учреждения, начальником учреждения было объявлено общий сбор персонала, приняты первоочередные меры по ликвидации последствий противоправных действий и стабилизации оперативной обстановки. Сразу был усилен внешние и внутренние посты, обеспечено патрулирование прилегающей территории учреждения», – сообщили в криминально-исполнительной службе.

В ГКИС сообщают, что сейчас оперативная обстановка в Кропивницком следственном изоляторе находится под контролем. Специальные средства и физическая сила к заключенным не применялись.

Состояние здоровья сотрудницы, которая претерпела телесных повреждений, удовлетворительное.

Также 17 декабря в 16:00 учреждение посетил региональный представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Замечаний по результатам визита, в администрацию следственного изолятора не поступало.

«Одновременно, Администрация ГКИС Украины опровергает распространенные в средствах массовой информации некоторыми лицами слухи о самоустранение должностных лиц Государственной уголовно-исполнительной службы Украины и персонала учреждения от обеспечения надлежащего правопорядка, а также другую информацию, которая не соответствует действительности», – заявили в ведомстве.

Напомним, 22 августа в Кропивницком у здания СИЗО расстреляли из автомата экс-высокопоставленного сотрудника МВД Александра Иванова. По информации «Преступности.НЕТ» Иванов встречался с одним из родственников «смотрящего» за колонией. В результате нападения Иванов скончался на месте, а второго пострадавшего с ранениями госпитализировала карета скорой медицинской помощи.