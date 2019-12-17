Киевская полиция готовит подозрения трем участникам митинга под Верховной Радой

Из-за столкновений возле Верховной Рады в Киеве следователи готовят подозрения троим лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

Отмечается, что в результате столкновения пострадало 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник протестной акции попал булыжником в голову).

В настоящее время врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос – делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю. В.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. В частности, полицейские изучают видеозаписи столкновения для установления всех правонарушителей.

В настоящее время следователи готовят объявление подозрения трем активным участникам события.

Напомним, возле здания Верховной Рады прошел митинг, на котором выступали за отмену рынка земли. В ходе протеста произошли стычки между полицейскими и протестующими.