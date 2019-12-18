Главный подозреваемый в убийстве Шеремета отказался давать показания следователю

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показания следователю.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Виталий Галанченко.

«Следователь вчера пытался допросить Андрея, но он вынужден был воспользоваться правом предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (то есть отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников). Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, Генеральный прокурор, а также лично Президент Украины в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это мы предполагаем, что со стороны следователей будет определенная предвзятость», – заявил адвокат подозреваемого.

Кроме того Галанченко рассказал, что Антоненко не признает свою вину. Также он говорит, что познакомился с другой подозреваемой Юлией Кузьменко уже после событий о котором говорил министр МВД Арсен Аваков. Их знакомство якобы возникло на почве волонтерства и того, что врач участвовала в операции сына Антоненко.

Относительно других фигурантов Антоненко заявил, что лично с ними не знаком, а общие фотографии с некоторыми из них поясняет, что с ним многие фотографировались после выступлений.

Напомним, что 12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. По версии следствия, Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

13 декабря суд отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Юлию Кузьменко - взял под стражу. После полуночи, ночью 14 декабря, суд арестовал главного подозреваемого в деле - Андрея Антоненко.

Отметим, что подозреваемая Дугарь в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения отказалась пояснить зачем она проводила фотосъемку камер наблюдения возле дома где проживал Шеремет.