На Николаевщине сотруднику колонии, принесшему в тюрьму наркотики, дали 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Фото сотрудника колонии в момент задержания Суд приговорил к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества начальника отделения социально-психологической Казанковской исправительной колонии за доставку в тюрьму наркотиков и прекурсоров.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Казанковского районного суда Николаевской области.

Суд установил, что 5 октября прошлого года сотрудник колонии принес наркотики на территорию тюрьмы с целью дальнейшего сбыта. У него нашли два шприца с ацетилированным опием, один с прекурсором – с прекурсором - ангидридом уксусной кислоты, а также сверток с каннабисом.

В суде обвиняемый не признавал свою вину. Он рассказал, как его коллеги попросили его зайти в кабинет и пройти проверку на наличие запрещенных веществ. Когда он положил на стол свою куртку, то у него заметили два шприца с темным веществом – на вопрос о содержимом он тогда ответил, что там масло для швейных машин. После приезда полицейских у него всего изъяли три шприца и сверток с веществом растительного происхождения. Он отрицал, что имел отношение к наркотикам и говорил, что не знает, откуда они появились.

Суд также отметил, что подозреваемый менял свои показания в ходе разбирательств. В дальнейшем он говорил, что кожаную куртку, в которой нашли наркотики, ему якобы перед входом в колонию утром 5 октября 2018 года дал родственник, который в тот момент уходил из учреждения. Он уверял, что еще спросил родственника о дух шприцах в его куртке и тот якобы и ответил, что в них масло. Примечательно, что родственник обвиняемого умер в 2019 году и эти показания он дал уже после его смерти.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), части 2 статьи 311 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров») УК Украины. За это преступление суд назначил обвиняемому Дмитрию Лузану итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Напомним, как ранее в интервью «Преступности.НЕТ» экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне». После этого, заявившим о коррупции в Казанковской колонии поступали угрозы расправой – один из них уже хотел покончить жизнь самоубийством. В ГБР продолжают расследование этих фактов коррупции и сетуют на сложность сборов доказательств в закрытых учреждениях пенитенциарной системы.

Также напомним, как экс-руководитель Госпенитенциарной службы Сергей Старенький на свой странице в Facebook опубликовал видео, которое появилось в сети, как в Лукьяновском СИЗО с щедро накрытыми столами праздновали День рождения «смотрящего».

Помимо этого добавим о том, как прошел бунт некоторых заключенных в Николаевском СИЗО во время Пасхальных праздников 8 апреля 2018 года. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. В итоге после длительных уговоров со стороны администрации СИЗО подследственные согласились вернуться в камеры.

После этого на территории Николаевского СИЗО СБУ в июле 2018 года провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого, 19 июня, начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.

Во время избрания Цыбуле меры пресечения стало известно, его уволили с должности. При этом он остался в распоряжении Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний пробации Министерства юстиции и в итоге устроился на службу в Ольшанскую исправительную колонию № 53.

Позже стало известно, что Романа Цыбулю уволили с должности начальника Николаевского следственного изолятора на основании результатов двух служебных проверок, которые показывают систематичность нарушения режима, что проявлялось в угрозах и насилии относительно сотрудников СИЗО, а также наличии запрещенных предметов и веществ среди подстражных.

Также напомним, как в сети появились аудиозаписи разговоров Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме. Начальник Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Александр Малахов вступился за Романа Цыбулю, заявив, что интернет-издание «Преступности.НЕТ» не имело права публиковать эти записи его разговоров с Игорем Науменком. Игорь Науменко называл эти записи фальсификацией.

Еще добавим, как в колонии на Днепропетровщине заключенные отказывались возвращаться с прогулки и поджигали матрасы. А несколько ранее в Одессе в колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных из-за жалоб на условия содержания, тогда заключенные захватили часть колонии, сожгли одно помещение и пожарный автомобиль.