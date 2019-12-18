Пограничники задержали грузовик с контрафактными сигаретами – 270 тысяч пачек изготовили в оккупированном Донецке

На Донбассе украинские пограничники, СБУ, ГФС и Национальная полиция задержала крупную партию контрафактных сигарет.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Партию сигарет известных брендов без акцизных марок задержали в городе Константиновка. Всего изъяли около 270 тысяч пачек поддельных сигарет стоимостью 14,5 миллионов гривен.

По оперативным данным, эти сигареты производились на одной из табачных фабрик оккупированного Донецка и незаконно перемещались через линию разграничения. Устанавливаются все лица, причастные к незаконному бизнесу. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-руководство одесской полиции и двое бизнесменов украли из вещдоков сигареты на ₴50 миллионов и продали.