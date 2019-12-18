Апелляционный суд отпустил Пашинского под домашний арест

Киевский апелляционный суд отпустил бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского под круглосуточный домашний арест.

Решение объявил судья Виктор Глиняный, передает «LB.ua».

Как известно, в 2017 году около Киева Пашинский выстрелил в ногу мужчине, который ударил его бутылкой по голове. Подстреленный нардепом Пашинским мужчина заявил, что нардеп от фракции «Народный фронт» направил на него пистолет без предупреждения. 7 октября Печерский райсуд Киева отправил Пашинского под стражу.

Защитник экс-депутата Андрей Федур в ходе судебного заседания заявил, что считает подозрение Пашинского необоснованной и незаконной. Он напомнил, что инциденту, в котором подозревается экс-депутат, скоро исполнится три года, и добавил, что не видит в действиях Пашинского состава преступления.

Федур также сказал, что Пашинский никогда не препятствовал следствию и не намерен этого делать.

Кроме того, адвокат заявил, что не видит причины, которая не позволила бы избрать Пашинскому альтернативную меру пресечения - круглосуточный домашний арест.

Прокуроры возражали против изменения меры пресечения. По их мнению, Пашинский может влиять на свидетелей по делу, а также уничтожить доказательства, которые пока до конца не собраны.

На вопрос судьи, почему до сих пор не завершено досудебное расследование, прокурор Владислав Фомченков заявил, что сейчас проводятся некоторые экспертизы (судебно-баллистическая и фототехническая), в том числе повторные. По его словам, они должны завершиться в течение двух месяцев, но это зависит от экспертов.

Председательствующий судья также спросил у Пашинского, где он работал на момент задержания, с кем проживает и где находится его загранпаспорт. Экс-депутат ответил, что возглавляет свой благотворительный фонд, проживает с женой, а паспорт - у одного из его адвокатов. Он добавил, что может отдать паспорт следователю, так как не планирует ехать за границу, пока не будет закончено рассмотрение этого дела.

Суд принял сторону защиты Пашинского и постановил немедленно освободить экс-депутата из-под стражи и доправить домой. Его также обязали носить электронный браслет, сдать заграничный паспорт, не общаться со свидетелями и прибывать по первому требованию.

Срок действия решения суда - до 3 февраля 2020 года.

Напомним, что ранее начальник Центра развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ Дмитрий Марченко заявлял, что нардеп Сергей Пашинский и его люди «сидят на потоках» и «контролируют полностью рынок» Министерства обороны.