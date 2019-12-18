Апелляционный суд отменил 8 лет тюрьмы для уроженки Николаевщины, заморившей голодом детей – дело рассмотрят заново

Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда для уроженки Николаевщины, которая закрыла в квартире на 11 дней годовалого сына и двухлетнюю дочь, после чего младший ребенок умер, а девочка попала в больницу.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Как известно, в Киеве в конце 2016 года 20-летняя уроженка Николаевской области Владислава Трохимчук оставила двух детей одних дома, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии. Тогда также сообщалось, что к запертым в квартире детям приходила их бабушка и полицейские, но не попали в квартиру. В свою очередь в полиции заявили, что их не вызывали к брошенным матерью на 9 дней детям.

В августе этого года женщину приговорили к восьми годам лишения свободы.

«Категорически не соглашаясь с квалификацией преступления и с назначенным наказанием за его мягкость, столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное производство направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе суда», – говорится в сообщении.

Женщина на это время остается под стражей в следственном изоляторе.

Ранее также сообщалось, что 20-летняя Владислава Трохимчук, которая оставила умирать от голода двух своих детей, постоянно просила деньги на фальшивую болезнь своей дочери.