Жители Николаевщины заплатили мошенникам крупные суммы денег за освобождение от ответственности за ДТП, в которые их дети не попадали

Жители Николаевской области вновь стали жертвами мошенников, которые вымогали у них деньги за освобождение детей, якобы попавших в ДТП.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, местный житель обратился в Центральный отдел полиции и рассказал, что ему позвонили якобы из полиции и сообщили, что его дочь стала участницей дорожно-транспортного происшествия, котором есть пострадавшие. Мужчине сказали, что нужно заплатить определенную сумму денег, иначе девушке придется нести уголовную ответственность.

Мужчина согласился на все условия, чтобы спасти дочь от ответственности, и отдал аферистам пять тысяч долларов. Аналогичным образом аферисты обманули жительницу Ингульского района, которая за спасение дочери от уголовной ответственности отдала мошенникам более 23 тысяч гривен.

Также в полицию Снигиревского района обратился местный житель с сообщением о том, что ему позвонили из банка и сказали, что нужно обновить некоторую конфиденциальную информацию по карточному счету. Потерпевший, ничего не подозревая, отвечал на вопросы афериста, а через некоторое время обнаружил пропажу с карточки больше чем 34 тысяч гривен.

Следователи по указанным фактам проводят расследования уголовных производств, начатых по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников.

Ранее сообщалось, что в Одессе аферисты предлагали «решить вопросы» в суде, хотя никаких связей в судебных органах у них не было.