САП и НАБУ вручили подозрение еще одному экс-нардепу за незаконную компенсацию аренды жилья

Руслан Сольвар САП и НАБУ 18 декабря сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва, который злоупотребляя служебным положением, незаконно получил компенсацию из государственного бюджета на аренду номера в гостинице «Киев».

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Выяснилось, что народный депутат получил по наследству квартиру в столице, однако скрыл этот факт и не отказался от компенсации за жилье. Как следствие, из государственного бюджета депутату было незаконно выплачено 361,5 тысяч гривен компенсаций.

Сейчас бывшему избраннику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 УК Украины, то есть злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия.

Собеседник «Українських Новин» в НАБУ уточнил, что подозреваемый – экс-депутат от «Блока Петра Порошенко» Руслан Сольвар.

Напомним, что ранее сообщили о подозрении экс-нардепу, который незаконно получил 738,74 тысяч гривен компенсации из государственного бюджета на аренду жилья. По данным СМИ, речь шла о Максиме Полякове, которого НАБУ и САП также обвиняют в получении неправомерной выгоды в так называемом «янтарном» деле.