Полиция задержала жителя Вознесенска, который несколько лет насиловал свою дочку-школьницу

В Вознесенске полиция задержала 40-летнего местного жителя, который несколько лет насиловал свою дочь, которой сейчас 11 лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Девочка призналась школьному психологу, что отец злоупотребляет алкоголем и совершает в отношении нее насилие. Об этом сообщили в социальную службу и полицию. Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства, оказалось, что насилие имеет сексуальный характер и длится уже несколько лет.

Известно, что у девочки есть задержки в развитии, а у её отца проблемы со здоровьем. Она учится в специализированном учебном заведении в течение недели, а на выходные мужчина забирает ее домой. Мать девочки умерла.

Действия подозреваемого квалифицированы как изнасилование (часть 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Своей причастности к совершению преступления мужчина не отрицает.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали подозреваемого в изнасиловании мальчика.