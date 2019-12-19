Вознесенский райсуд оправдал мужчину с инвалидностью, которому хотели дать семь лет тюрьмы за выращивание конопли

Вознесенский районный суд оправдал инвалида первой группы Виталия Румянцева в деле о незаконном выращивании конопли для лечения болевого синдрома.

Об этом сообщили в Украинской Хельсинской группе по правам человека.

Румянцев судили два года: он курил марихуану, чтобы облегчить боль в суставах, и посадил у себя на участке восемь кустов конопли. На Румянцева донес сосед, к нему с обыском пришла полиция. К восьми кустам полицейские докинули дикорастущую коноплю, и восемь кустов превратились в триста.

«Борьба за восстановление справедливости в «деле Румянцева» впоследствии превратилась в войну на истощение обвиняемого. Он живет в отдаленном селе, в 60 километрах от суда, ему трудно говорить и передвигаться без посторонней помощи. Румянцева едва не осудили на семь лет, но в дело вмешались правозащитники: они начали ездить на суды и сделали процесс публичным».

«Позже Румянцева обвинили в том, что он выращивал 18 кустов – за это предусмотрена уголовная ответственность, но обвиняемый может отделаться штрафом. Румянцев отрицал вину и своим делом пытался привлечь внимание к законопроекту о легализации медицинского каннабиса. Депутаты парламента предыдущего созыва отправили его на доработку, в парламенте нынешнего созыва его не хотят даже регистрировать. Сотни пациентов с болевым синдромом, такие, как Румянцев, добиваются права лечиться марихуаной, пока в украинских судах слушают дела о домашней конопле», - сообщили Хельсинской группе.

17 декабря Вознесенский райсуд полностью оправдал Виталия Румянцева. Суд признал недопустмимыми доказательства, а факт выращивания именно 18 кустов недоказанным. Также суд согласился с доводом правозащитников о нарушенном праве на защиту. Адвокатом Румянцева был Александр Прутян из Украинской Хельсинской группы.