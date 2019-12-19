В полиции рассказали, как главный подозреваемый в убийстве Шеремета перед обыском просил родственника спрятать мину

Полицейские установили хронологию событий, как подозреваемый Андрей Антоненко просил брата жены унести с его жилья противопехотную мину.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В полиции рассказали, что воспользовавшись своим правом позвонить адвокату, Андрей Антоненко в 15:10 прислал сообщение неизвестному лицу с просьбой забрать пакет в шкафу, в 15:12 написал пост в социальной сети о своем задержании, а в 15:14 позвонил родственнику, чтобы удостовериться, он забрал вещь из квартиры.

13 декабря следователи провели неотложные следственные действия. В результате во время обыска в офисе, который расположен на первом этаже дома, где жил подозреваемый, обнаружили предмет, похожий на противопехотную мину МОН-50.

Очевидцы в своих объяснениях указали, что сосед с третьего этажа (брат жены Антоненко, проживающий совместно с ним) оставил на хранение предмет, назвав его роутером. Указанный предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

Назначена комплексная экспертиза, в том числе молекулярная.

Напомним, что 12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. По версии следствия, Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

13 декабря суд отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Юлию Кузьменко - взял под стражу. После полуночи, ночью 14 декабря, суд арестовал главного подозреваемого в деле - Андрея Антоненко.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показания следователю.