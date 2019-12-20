В ноябре украинцы купили три автомобиля «Rolls Royce Cullinan» стоимостью по $450 тысяч

В ноябре украинцы приобрели ряд люксовых автомобилей, среди которых два «Mercedes S-Class Maybach» стоимостью по $240 тысяч, два «Bentley Bentayga» по $300 тысяч и три «Rolls Royce Cullinan» по $450 тысяч.

Об этом сообщает сайт «RST».

В общем в ноябре украинцы приобрели 8,5 тысяч новых автомобилей на сумму $270 миллионов. По сравнению с ноябрем прошлого года продажи выросли на 20%.

В Николаеве в ноябре продажи новых авто выросли на 52%. В прошлом месяце в Николаеве и области приобрели 200 новых автомобилей. Сумма расходов в регионе превысила $6 миллионов. Самой популярной маркой в регионе было «Renault», которых зарегистрировали 45 авто на сумму $700 тысяч. Также спросом пользовались «Toyota» и «Kia».

Напомним, что ранее «Николаевская ТЭЦ» за миллион гривен купила премиумную «Toyota Camry» перламутрового цвета.