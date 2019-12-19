В Кропивницком полиция задержала наркотороговцев «смотрящего», который на днях поднял бунт в СИЗО

В Кировоградской области полиция задержала преступную наркогруппу «смотрящего за СИЗО» по прозвищу «Арсен».

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

После комплекса оперативных мероприятий полицейские задокументировали противоправную деятельность участников группы, установили места изготовления наркотиков и проследили сеть и каналы их сбыта.

В арендованном помещении на территории Кропивницкого подозреваемые организовали деятельность лаборатории по изготовлению метамфетамина. Ее сбытом занимались абсолютно все члены преступной группы. За вырученные от продажи психотропа средства приобретались составляющие для изготовления психотропных веществ, оборудование и автомобили.

Оперативники и следователи установили, что основной компонент для изготовления психотропного вещества – псевдоэфедрин – участники группы закупали в Польше. Медицинский препарат с его содержанием незаконно завозили в Украину и в дальнейшем доставляли в Кропивницкого.

«Для прикрытия «бизнеса» со стороны других криминальных группировок города организатор группы ежемесячно отдавал процент в так называемый уголовный «общак». В дальнейшем эти средства попадали к «смотрящему за СИЗО» по прозвищу «Арсен», – отметили в полиции.

17 декабря оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области Нацполиции, следователи Главного управления Нацполиции области с привлечением спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области задержали организатора и одного из участников группы. Оба задержанных являются местными жителями.

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято около 300 граммов псевдоэфедрина, 7 литров раствора псевдоэфедрина, около 400 граммов медицинских препаратов (таблеток), содержащих псевдоэфедрин, около 60 граммов метамфетамина, 30 литров спирта и около 100 граммов марихуаны, а также оружие и патроны различного калибра.

Двух членов преступной группы задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины и объявлено о подозрении по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как известно, на днях экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил, что в Кропивницком СИЗО «смотрящий» Арсен поднял бунт из-за того, что его хотели вывезти в изолятор временного содержания Нацполиции. Также этот заключенный избил сотрудницу изолятора.

После бунта в Кропивницком СИЗО на месяц ввели особый режим, а «смотрящего» передали полицейским.