В США девушка угнала небольшой самолет в аэропорту, но не справилась с управлением и врезалась в здание

В США 17-летняя девушка угнала самолет из международного аэропорта Фресно в Калифорнии.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на NBC News.

Сообщается, что она перелезла через ограждение, проникла в кабину небольшого самолета King Air 200, после чего завела один двигатель. Она не справилась с управлением и врезалась в здание.

Правоохранители нашли девушку сидящей в кабине с гарнитурой пилота на шее. Она отказывалась от общения с полицией и, казалось, была дезориентирована. Ее арестовали за угон самолета. Пока мотив действий девушки не установлен, однако в полиции считают, что это не было связано с терроризмом.

Напомним, ранее полиция Греции задержала ливанца, который 34 года назад угнал самолет с пассажирами.