В Москве в день ФСБ трое террористов открыли стрельбу в здании спецслужбы на Лубянке

В центре Москвы в четверг, 19 декабря, в здании ФСБ произошла стрельба.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Телеграм-канал «112» пишет о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash сообщает об одном убитом сотруднике ГИБДД.

По предварительным данным, стрельбу открыли в приемной спецслужбы. Такую информацию приводят источники РБК и «112». После этого нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там. По данным «112», преступников было трое, двое из них погибли.

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18:56 Сообщается о трех нападавших, которые начали стрелять в приемной ФСБ. Один из них был в форме спецназа. Отметим, что сегодня в России день ФСБ.

По версии телеканала RT, как сообщает "Эхо Москвы", ситуация развивалась следующим образом: неизвестные открыли огонь в приемной ФСБ в 17:10. Нападавших было трое, в перестрелке с охраной двое из них были убиты. Третий выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания.

Злоумышленнику удалось пробежать около 300 метров: он добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь, а затем двинулся по Большой Лубянке, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки в 18:15 преступник был убит.

17:50 Опубликовано видео стрельбы.

В городе ввели план «Сирена», пишет Baza. Во всех зданиях объектов ФСБ объявлен план «Крепость» — они закрыты на вход и на выход. На место вызваны сотрудники специального отряда быстрого реагирования и дежурная группа центра спецназначения «Альфа», сообщает РЕН ТВ.

#Москва У здания #ФСБ на Лубянской площади проходит спецоперация. По словам очевидцев, стрельбу открыли в приемной ФСБ на Кузнецком мосту. После этого они выбежали на улицу и заблокировались в соседнем доме. По предварительным данным, уже погибло 2 человека, есть пострадавшие... pic.twitter.com/gceatefxyk — Radoslav Nekrasov (@Radoslav108) December 19, 2019

Ранее сообщалось, что на Киевщине вооруженную ОПГ застали во время нападения на дом бизнесмена – бандиты открыли стрельбу по спецназу.