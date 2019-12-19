НАБУ задержало топ-менеджеров Кононенко по подозрению в хищении трети миллиарда гривен

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили двум бывшим топ-менеджерам «Черкассыоблэнерго» о подозрении в завладении имуществом и злоупотреблении служебным положением, которое привело к 313 миллионам гривен убытков для «Черкассыоблэнерго» и ГП «Энергорынок».

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Речь идет о бывшей временной и.о. председателя правления «Черкассыоблэнерго» и бывшем первом заместителе председателя правления. Их действия квалифицировали по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и части 2 статьи 364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

«В течение 2015 года подозреваемые в сговоре с председателем правления частной компании «Енергомережа» организовали незаконную схему расчета за электроэнергию. По условиям этой схемы потребитель электроэнергии – ОАО «Азот» - должен был уплатить долг за потребленную электроэнергию не «Черкассыоблэнерго», а частной компании «Енергомережа», которая в дальнейшем якобы должна рассчитаться с «Черкассыоблэнерго» за долги «Азота», перечислив облэнерго 313 миллионов гривен. Однако этого не произошло», - сообщили в НАБУ.

Реализованная схема противоречила законодательству в сфере электроэнергетики и нарушала порядок расчетов на этом рынке. НАБУ обратилось в хозяйственные суды с исками о признании недействительными договоров по переводу долга «Азота» перед «Черкассыоблэнерго». В 2016-2018 годах иски НАБУ удовлетворили, а договоры признали недействительными.

Ранее, в рамках этого же уголовного производства председателю правления «Енергомережа» сообщено о подозрении в присвоении имущества и злоупотреблении служебным положением. Похожую схему с переуступкой долга за потребленную электроэнергию председатель правления компании «Енергомережа» реализовывал на «Запорожьеоблэнерго», которое передало долги на 346 миллионов гривен. В течение почти двух лет он скрывался от следствия, весной 2019 года его экстрадировали в Украину из Германии - речь идет об экс-нардепе Крючкове.

Напомним, что до 2017 года «Черкассыоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго» и «Николаевоблэнерго» находились в орбите влияния братьев Суркисов. После этого «Черкассыоблэнерго» и «Николаевоблэнерго» стал контролировать соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко, сообщала «Экономическая правда».

В марте 2019 года журналисты опубликовали расследование о возможной причастности Кононенко к махинациям в энергетике. После показаний экс-нардепа Крючкова по делу о махинациях в энергетике, в мае 2019 года САП завела дело на Порошенко.