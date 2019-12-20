НАБУ «дожало» бывшую топ-чиновницу миграционной службы Пимахову – ей объявили о подозрении во взяточничестве

Детективы НАБУ 19 декабря сообщили бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отметим, что речь идет о Дине Пимаховой. Действия экс-чиновницы квалифицировали по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»).

Бывшую чиновницу уличили в преступлении еще в 2017 году в результате спецоперации НАБУ под прикрытием. В июне 2017 года подозреваемая предложила организовать оформление вида на жительство в Украине гражданину Вьетнама. За предоставление такой услуги она требовала и получила неправомерную выгоду в размере 1800 долларов.

В августе 2017 года Пимахова предложила организовать приобретение гражданином Ирана гражданства Украины на основании якобы территориального происхождения, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами. Это бы позволило иранцу получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу. В этом случае она вымогала 30 тысяч долларов за обеспечение процесса оформления и выдачи документов. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2017 года.

Также в НАБУ напомнили, что из-за дела Пимаховой СБУ и ГПУ пошли на открытый конфликт с Национальным антикоррупционным бюро.

«В ноябре 2017 ГПУ и СБУ сорвали упомянутую спецоперацию детективов. В ноябре 2017 года служащие СБУ и ГПУ провели, в дальнейшем признанные незаконными, обыски в конспиративных помещениях НАБУ, по месту жительства детективов под прикрытием и их руководителей. Трем из них безосновательно вручили подозрения в совершении тяжких преступлений, которые впоследствии были закрыты прокурором», - сообщили в НАБУ.

Напомним, что ранее в миграционной службе заявляли, что в сентябре 2017 года Дина Пимахова по собственной инициативе обратилась с заявлением в СБУ о совершении в отношении нее провокации подкупа. 1 декабря Генеральная прокуратура обвинила НАБУ в искусственном создании ситуаций для разоблачения взяточников. В марте 2018 года Кабмин уволил Пимахову из миграционной службы.