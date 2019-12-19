Патрульные задержали николаевца, который ночью стрелял во дворе

В Николаеве ночью 19 декабря патрульные задержали парня, который стрелял во дворе одного из домов по проспекту Корабелов.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Около часа ночи патрульные получили вызов о стрельбе: местные жители услышали звуки, похожие на выстрелы.

Прибыв по указанному адресу, полицейские заметили парня, который, увидев патрульный автомобиль, резко изменил направление движения и ускорил шаг. Полицейским показалась странной такая реакция, и они решили пообщаться с гражданином. Этот 27-летний парень очень нервничал в присутствии патрульных, на вопросы ответить не смог. Во время поверхностного осмотра у него нашли пистолет. Парня для дальнейших разбирательств передали следственно-оперативной группе.

Напомним, что ранее в Николаеве водитель такси выстрелил мужчине в живот из травматического пистолета.