СМИ опубликовали видео ликвидации террориста, который устроил стрельбу в здании ФСБ в Москве

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Предполагаемый преступник, устроивший накануне стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в последние годы работал сразу в нескольких частных охранных предприятиях, но уволился несколько месяцев назад.

Об этом пишет «Новая Газета».

Как известно, в Москве в день ФСБ, 19 декабря, террорист открыл стрельбу в здании Федеральной службы безопасности на Лубянке.

СМИ называют подозреваемого, убитого после нападения, Евгением Манюровым из подмосковного Подольска. Его мать сообщила, что он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но «потом отовсюду уволился».

— В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски, — приводит ее слова издание.

Как передает Baza, мужчина не служил в армии, увлекался стрельбой.

— Занимался года 3-4, очень любил это дело. Никаких параллелей не было. Чисто стрельба, чисто хобби, — уточнила мать.

Карабин "Сайга", и которого, предположительно, стрелял мжучина По ее словам, у Манюрова не было «особо близких друзей», он ни с кем не общался и не состоял в отношениях. Собеседница добавила, что у сына не было свободного времени, только «работа и хобби».

Член следственной группы рассказал «Комсомольской правде», что по месту жительства подозреваемого без каких-либо нарушений зарегистрировано семь единиц оружия, в ходе обысков у него дома также нашли «много патронов и два снаряженных автоматных магазина». По информации РЕН ТВ, в квартире Манюрова продолжаются следственные действия.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, очевидцы рассказывали, что нападавший якобы выкрикивал лозунги, характерные для участников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». По данным СМИ, Манюров учился в Российской академии правосудия и был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в НИУ ВШЭ. Он также участвовал в соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ, и в ноябре мужчина с таким же именем и фамилией занял третье место в дисциплине PCC (pistol caliber carabine - карабин в пистолетном калибра).

В СМИ пишут, что он во время стрельбы был вооружен карабином «Сайга», а также имел при себе нож. В социальных сетях также опубликовали видео ликвидации преступника.

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