Министр Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что с 20 декабря дня все игорные заведения прекращают функционирование.

Об этом он заявил в ходе селекторного совещания.

Как известно, Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. Ночью уже закрыли более 150 заведений по Украине и изъяли оборудование на 46 миллионов гривен.

«Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер», - сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений», - добавил он.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что полиция готова к выполнению приказа.

«Сегодня ночью специалисты ДСР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДСР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес», - отметил Владимир Околит.

В свою очередь, нардеп от «Слуги народна» Андрей Мотовиловец на свое странице в Facebook прокомментировал решение правительства об исключении возможности распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

«Мы намеревались ввести четкие и прозрачные правила, единые для всех, но лоббисты теневого игорного рынка решили, что они сильнее и сделают так, как привыкли. Ну что ж. Мы закрываем все игровые салоны по всей стране», - отметил Мотовиловец.

Нардеп подчеркнул, что всем, кто ставит под сомнение право власти на силу, это «будет неожиданным уроком, тяжелым, болезненным, но важным».

Отметим, что на заседании Верховной Рады 19 декабря нардепы не поддержали за основу разработанный профильным комитетом законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса и отправили его на доработку. В частности, за направление проект на доработку проголосовали 243 нардепа. При этом его принятие в первом чтении поддержали лишь 213 парламентариев.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 2 сентября провел совещание с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и силовых ведомств, на котором поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 подготовить законы о легализации игорного бизнеса.