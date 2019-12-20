Закрытие игорных заведений в Украине: В СБУ заявили, что «накрыли» более 40 залов, которые «работали под крышей правоохранителей»

В ночь с 19 на 20 декабря по всей Украине по поручению Кабинета Министров началась масштабная операция по закрытию игорных заведений.

Как известно, Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты.

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14:33 Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram написал, что Рада 19 декабря провалила голосование за закон о легализации игорного бизнеса и отметил, что знает, кто за этим стоит.

«Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игорные залы. Думай...те», - написал глава государства.

14:17 В Службе безопасности Украины заявили, что ночью «накрыли» 43 подпольных игорных заведения в шести областях. Служба блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

Оперативники провели 57 одновременных обысков по месту расположения злачных мест, которые действовали под «крышей» правоохранителей.

Во время спецоперации изъято 33 стола для игры в покер, 293 игровых автоматов, 11 рулеток и почти 1 миллион гривен наличных средств, полученных от нелегального бизнеса.

Открыт ряд уголовных производств по части 1 статьи 203-2 («Занятие игорным бизнесом») и части 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия») Уголовного кодекса Украины.

В Службе напомнили, что деятельность нелегальных заведений не соответствует положениям Законов Украины «О государственных лотереях Украины» и «О запрете игорного бизнеса».

Спецоперация проведена во исполнение поручения Президента Украины совместно с органами ГБР и прокуратуры.

Скриншот видео Департамента стратегических расследований Нацполиции 13:33 В полиции рассказали подробности масштабной отработки залов игровых автоматов и подпольных казино, которые проводились в ночь с 19 на 20 декабря, в результате которого прекратили деятельность и покерного зала в Николаеве.

В масштабной операции принимали участие оперативники территориальных управлений стратегических расследований и следственных подразделений Национальной полиции. По результатам проведения отработок, полицейские пресекли деятельность 152 заведений, большая часть из которых работала под видом распространителей государственных лотерей. При этом администрация некоторых заведений пыталась препятствовать правоохранителям, забаррикадировав все двери.

Анализ разоблаченных игорных заведений свидетельствует, что в больших городах работали казино и покерные клубы, а в небольших городах и поселках - в основном - залы с игровыми автоматами старого образца. Большинство уличенных заведений функционировали как интерактивные клубы.

Так, деятельность восьми подпольных казино прекращена в Киеве, Днепре, Харькове и Запорожье и семь залов для игры в покер - в Луцке, Кропивницком, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове.

В этих заведениях игроки во время турнира пользовались игральные фишками, то есть они имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги. Стоимость «входного билета» в казино и покерных залов могла стоить несколько тысяч долларов США.

Кроме того, разоблачили пять залов игровых автоматов в Запорожье и 132 интерактивных клуба по всей Украине.

Из подпольных заведений правоохранители изъяли 2 тысячи 375 единиц игрового оборудования: 2 тысяч 60 единиц компьютерного оборудования, 181 игровой автомат, 107 столов для игры в покер и 27 электронных рулеток. Стоимость изъятого оборудования составляет примерно 46 миллионов гривен. Также было изъято почти полмиллиона гривен, полученных от клиентов за возможность доступа к азартным играм.

Правоохранители проводят оперативно-следственные действия для установления организаторов незаконного игорного заведения.

Отметим, что на заседании Верховной Рады 19 декабря нардепы не поддержали за основу разработанный профильным комитетом законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса и отправили его на доработку. В частности, за направление проект на доработку проголосовали 243 нардепа. При этом его принятие в первом чтении поддержали лишь 213 парламентариев.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский 2 сентября провел совещание с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и силовых ведомств, на котором поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 подготовить законы о легализации игорного бизнеса.