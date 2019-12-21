ФБР спустя 55 лет раскрыло дело о похищении младенца из роддома

В США сотрудники Федерального бюро расследований раскрыли случай похищенного 55 лет назад из чикагской больницы младенца благодаря тесту ДНК.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на телеканал WGN-TV.

Жительница Чикаго Дора Фрончак родила мальчика в апреле 1964 года, на следующий день в ее палату в роддоме зашла женщина, одетая как медсестра, она похитила ребенка под предлогом осмотра.

Через два года правоохранители обнаружили якобы похищенного мальчика. В то время не было технологии анализов ДНК, поэтому его возможное родство с Фрончак определили по форме ушей.

«Сама мать с радостью признала в нем своего сына Пола», – отмечается в сообщении.

В 2014 году текст ДНК показал, что мальчик – не биологический сын Фрончак. Настоящего Пола Фрончака удалось разыскать несколько месяцев назад. Он проживает в штате Мичиган и борется с онкологическим заболеванием.

- Пока неизвестно, намерен ли он встречаться со своей биологической матерью. Его отец Честер умер несколько лет назад, - отмечается в сообщении.

Напомним, что ранее на Киевщине женщина, прикрываясь волонтерством, украла трёхмесячного ребёнка.