В центре Киева толпа напала на полицейских – им пришлось применить оружие, есть пострадавшие и задержанные

В Киеве в пятницу, 20 декабря, на Крещатике группа лиц напала на сотрудников полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве.

К сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку.

Для прекращения противоправных действий молодчиков полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

В настоящее время в управление полиции доставили восемь участников происшествия для установления их личных данных, предоставление объяснений и выяснения обстоятельств происшествия.

Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.

В полиции не уточнили, связано ли нападение с акциями протеста, которые несколько дней проходят в центре столицы.

В сети также появилось видео, на котором, вероятно, и запечатлен этот конфликт.

Напомним, что 17 декабря под Радой прошли стычки «Нацкорпуса» с полицескими, в ходе которых несколько человек получили серьезные травмы. Всего в тот день задержали 26 человек. Из-за столкновений возле Верховной Рады в Киеве следователи готовят подозрения троим лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.