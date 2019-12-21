«Хранили для собственного употребления»: Полиция изъяла у двух жителей Николаевщины по полкилограмма каннабиса

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В Новобугском районе Николаевщины полиция изъяла 600 граммов и 500 граммов каннабиса у двух местных жителей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Получив оперативную информацию, что двое мужчин хранят дома наркотики, с разрешения суда сотрудники полиции провели у них обыски. У 34-летнего мужчины изъяли около 600 граммов каннабиса, а 54-летний житель одного из сел хранил у себя дома полкилограмма этого наркотика. По словам злоумышленников, наркотики они хранили для собственного употребления. Полиция начала уголовные производство по фактам незаконного хранения наркотиков без цели сбыта.

Напомним, что ранее в Николаеве полицейские разоблачили масштабный канал поставки наркотиков.

Вадим Богданов

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