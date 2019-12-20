Экс-нардепу Полякову сообщили о подозрении в еще одном деле – он незаконно получил ₴367 тысяч компенсации за съем жилья

Детективы НАБУ сообщили экс-нардепу о подозрении в незаконном получении 367 тысяч гривен компенсации за съем жилья в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Бывший народный депутат с конца 2016 года проживал в собственной квартире в Киеве. Несмотря на это, он продолжал получать компенсацию за якобы выплачиваемую им стоимость аренды номера в гостинице «Киев». С февраля 2018 по август 2019 экс-депутат незаконно получил 367 тысяч гривен выплат», - сообщили в антикоррупционной прокуратуре.

Кроме того, экс-депутату инкриминируется совершение еще одного преступления – внесение недостоверных сведений в декларации за 2016-2017 годы. Бывший депутат в декларации за 2016 год сознательно не указал фактическое приобретение вышеуказанной квартиры, стоимость которой составляет около 10,9 миллионов гривен (недвижимость зарегистрирована на близкого ему человека) и дорогостоящих предметов обихода. А в декларации за 2017 год экс-депутат не указал 5,24 миллионов гривен доходов и расходы в размере 5,19 миллиона гривен в связи с приобретением квартиры.

Бывшему нардепу инкриминируется статья 366-1 («Декларирование недостоверной информации») и часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Как передает «Цензор.НЕТ», о подозрении сообщили бывшему народному депутату от «Народного фронта» Максиму Полякову.

Напомним, ранее НАБУ и САП опубликовали доказательства участия нардепа Полякова в «янтарном деле».