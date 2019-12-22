В США отец и дочь выдали себя за победителей лотереи – аферисты получили от государства $3,5 миллиона налоговой компенсации

В США обвинили мужчину и его дочь в налоговом мошенничестве – они несколько лет получали налоговые начисления за якобы выигранные в лотерее деньги.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на «The Sun-Sentinel».

Налоговая служба выплатила отцу и дочери $3,4 миллиона, прежде чем выяснилось, что они никогда не покупали выигрышный лотерейный билет. Документы суда утверждают, что 35-летняя Даниэль Такила Эдмонсон и 51-летний Кеннет Роджер Эдмонсон в 2015 году начали подавать серию фиктивных налоговых деклараций, по которым требовали выплатить им деньги, уплаченные в качестве подоходного налога за выигрыш в лотерею.

Сначала Эдмонсон выплатили почти $240 тысяч, за часть из которых женщина купила себе автомобиль BMW. Через год она обратилась за получением еще $80 миллионов, но тогда налоговая служба заявила, что у ее требований нет законного основания и что все это напоминает мошенническую схему.

Но такой ответ не остановил женщину, и ей все-таки удалось получить около $2,5 миллионов от налоговой службы. По версии обвинения, в 2018 году по такой же схеме ее отец получил от государства $750 тысяч.

Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество и пять лет за предоставление заведомо ложных документов. Но семья заявила в суде, что является неприкосновенной для власти, потому что они – «представители коренного народа, мавританские американцы».

Напомним, ранее в США победитель лотереи так и не пришел за джекпотом в $14,6 миллиона.