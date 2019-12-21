Суд взял под стражу жителя Вознесенска, который признался в изнасиловании своей дочери

Суд 20 декабря арестовал на время следствия 40-летнего жителя Вознесенска, который насиловал свою 11-летнюю дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, ранее девочка призналась психологу, что стала жертвой сексуального насилия со стороны своего отца. Это насилие могло продолжаться на протяжении нескольких лет.

Известно, что у девочки есть задержки в развитии, а у её отца проблемы со здоровьем. Девочка учится в специализированном учебном заведении в течение недели, а на выходные мужчина забирает ее домой. Мать девочки умерла.

Злоумышленнику выдвинули подозрение по части 4 статьи 152 («Изнасилование малолетнего ребенка») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.