Николаевский рецидивист в суде пытался возложить вину на свою жертву, но все равно получил 6 лет тюрьмы

В Николаеве Корабельный районный суд приговорил неоднократно ранее судимого мужчину к 6 годам тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Преступление случилось в сентябре 2018 года на улице Радужной. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и ранил ножом в живот мужчину.

Решая вопрос о назначении наказания, суд учел что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе за преступления с особой жестокостью и из корысти. Также суд учел поведение обвиняемого после преступления. Он частично признал свою вину, на место происшествия вызвал «скорую помощь», однако на судебном заседании пытался уменьшить степень своей ответственности, выдвигая версии о «противоправном поведении самого потерпевшего, которые в ходе рассмотрения дела подтверждения не нашли».

Напомним, что ранее жителя Очакова приговорили к 8 годам тюрьмы за то, что он до смерти забил своего знакомого.