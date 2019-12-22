В Краматорске патрульный вымогал тысячу долларов у своей коллеги, которую подозревали в причастности к драке

В Краматорске внутренняя безопасность Нацполиции задержала 36-летнего сотрудника патрульной полиции, который вымогал 1 тысячу долларов у своей 23-летней коллеги.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

В департамент обратилась с рапортом сотрудница патрульной полиции, которая рассказала, что с нее якобы требует деньги руководство. Во время проверки установили, что к противоправным действиям причастен другой патрульный.

«Капитан полиции с большим стажем службы (ранее занимал должность оперуполномоченного в одном из подразделений харьковской милиции) решил воспользоваться неопытностью молодой коллеги. Владея информацией о возможной причастности полицейской к драке во внеслужебное время, он начал шантажировать её. Пригрозил девушке, что за нарушение дисциплины её уволят из рядов полиции, а за возможность избежать таких последствий руководство якобы требует 1 тысячу долларов. Собрав необходимую сумму, полицейская передала её патрульному, однако услышала новое требование: за возможность получать увеличенное премирование надо «заплатить» 2 тысячи гривен, а в дальнейшем делиться «премией», - говорится в сообщении.

Сразу после получения неправомерной выгоды – 2 тысяч гривен – от своей же коллеги капитана полиции задержали. Кроме того, во время личного обыска у него обнаружили сверток с марихуаной. За коррупционные действия полицейскому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, что ранее в Херсоне спецназ задержал за вымогательство депутата облсовета.