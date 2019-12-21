В Николаеве осудили серийного грабителя, который нападал на женщин в Корабельном районе

В Николаеве Корабельный районный суд приговорил к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы неоднократно ранее судимого мужчину, который грабил и избивал женщин.

Об этом сообщили в пресс-службе Корабельного райсуда.

Обвиняемого осудили за разбой и грабеж. Все нападения он совершил в Корабельном районе – два в декабре 2018 года и два 31 января 2019. Он нападал на женщин вечером и ночью, наносил им несколько ударов по голове и отбирал сумочку и мобильный телефон. В последнем случае он зашел за женщиной в подъезд – в этом же эпизоде пострадавшей нанесли самый большой ущерб, на 17,6 тысячи гривен. В двух случаях, к примеру, ущерб оценили всего в 550 и 600 гривен.

Подсудимый официально не работал и попыток трудоустройства не делал, женат, у него есть малолетний ребенок. Обвиняемый ранее судим за совершение тяжких корыстных преступлений, состоит на учете в психиатрическом кабинете с диагнозом легкая умственная отсталость. По своему психическому состоянию он мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими в полном объеме.

Помимо 9 лет лишения свободы, злоумышленника приговорили к конфискации всего личного имущества. К новому сроку присоединили неотбытую часть наказания по приговору от 2010 года - два месяца.

Напомним, что ранее в Николаеве вор выхватил у женщины из рук сумку, в которой было 17 тысяч гривен.