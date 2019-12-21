Николаевская полиция раскрыла убийство женщины, чье тело нашли в августе в Южном Буге

Полиция Николаевской области задержала подозреваемого в убийстве 39-летней жительницы Львова – её сожителя из села Себино Новоодесского района.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Ранее, 1 августа в полицию позвонили рыбаки, обнаружившие в Николаевском районе в реке Южный Буг тело женщины. Спасатели достали тело женщины на берег, оно было завернуто в одеяло и связано веревкой с камнем. По словам эксперта, погибшая могла находиться в воде более недели. Личность погибшей полицейские установили благодаря сообщениям в СМИ, которые опубликовали фото её украшений (серебряную цепочку с крестиком и кулоном) – их и узнала подруга погибшей. Личность женщины подтвердила и молекулярно-генетическая экспертиза.

Оказалось, что женщина из Львова, ей было 39 лет и в последнее время она жила на Николаевщине в Новоодесском районе. Благодаря помощи оперативников Шевченковского отдела полиции Львовщины удалось выяснить связи жертвы и мотив убийства, а через неделю – выйти на злоумышленника.

В 2017 году житель села Себино Новоодесского района познакомился с женщиной в санатории во Львовской области, там у них завязались отношения, потому они решили жить вместе, и для этого львовянка продала жилье и переехала к нему.

Мужчина нигде не работал, поэтому впоследствии ей пришлось вернуться домой, чтобы заработать денег. В это время злоумышленник начал сожительствовать с другой женщиной, втайне от нее вел общение в сети еще с несколькими, а львовянке по телефону продолжал обещать жениться.

Женщина приобрела все необходимое для свадьбы: платье, кольца и другую атрибутику и 22 июля приехала в Николаевскую область. Будущего мужа женщина попросила встретить её. Он так и сделал, однако привести женщину домой злоумышленник не мог, ведь там хозяйничала любовница. Поэтому 44-летний мужчина пригласил невесту к местному оврагу обсудить дальнейшую совместную жизнь. Вместе они купили спиртное и пошли прогуляться, после чего сели возле обрыва.

«По словам злоумышленника, во время разговора женщина употребляла алкоголь. Пытаясь встать с земли, она, якобы не удержалась и упала примерно с четырехметровой высоты и потеряла сознание. Преступник покинул ее без сознания, пошел домой и лег спать. Проснувшись утром, он взял с собой веревку и одеяло, вернулся на место трагедии, завернул женщину, оттащил к реке, привязал к телу камень, потом положил в лодку, отвез на середину водоема и выбросил. Экспертиза показала, что в этот момент женщина была еще жива, а смерть наступила из-за того, что она захлебнулась водой», - сообщили в полиции.

Собрав все доказательства и проведя ряд экспертиз, 16 декабря следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве. 21 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.