Глава сельсовета Затоки и его сообщники вымогали у бизнесмена $87 тысяч взятки, - СБУ

В Одесской области депутат, член исполкома, и временно исполняющий обязанности председателя поселкового совета Затоки вымогали у бизнесмена 87 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Должностные лица требовали от местного предпринимателя взятку за разрешение на разработку проектов и выделение трех земельных участков в курортной зоне. Задержали депутата при получении первой части взятки в размере $11 тысяч. В ходе обысков по местам жительства и работы фигурантов дела изъяли еще 1,24 миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по части 4 статьи 190 («Мошенничество») и части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Расследование проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

«Мероприятия по разоблачению проводились в рамках противодействия злоупотреблениям в органах государственной власти и местного самоуправления и во исполнение распоряжения руководства государства по разоблачению и ликвидации коррупционных схем, связанных с выделением земли в курортных зонах», - сообщили в СБУ.

Напомним, в 2016 году в Затоке полиция задержала секретаря сельсовета, заказавшего убийство известного правозащитника.