Наладили преступную схему: Два таможенника из Львовской области подозреваются в нанесении ущерба Госбюджету на 2 миллиона гривен

Два инспектора таможенного поста «Западный» и инспектор отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни ГФС подозреваются в злоупотреблении властью и нанесению государству ущерба на 2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в ГБР.

«Чиновники в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки «MAN» на территорию Украины через таможенный пост «Западный» с занижением таможенной стоимости. Подозреваемые не проверяли сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления «Инспектор», - говорится в сообщении.

Отмечается, что начисление таможенных платежей происходило по заниженной ставке, из-за чего госбюджет недополучил 2 миллиона гривен.

Чиновникам инкриминируют части 2 статьи 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, АР Крым и городе Севастополь.