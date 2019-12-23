На Николаевщине водитель сбил женщину и уехал – полиция ищет виновника ДТП и свидетелей

В Арбузинском районе 22 декабря неустановленный водитель сбежал с места ДТП после наезда на женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Происшествие произошло около 04:00 в селе Благодатное Арбузинского района возле АЗС «Прайм». Неизвестный автомобиль совершил наезд на 27-летнюю женщину, когда она пересекала проезжую часть автодороги Н-24 «Благовещенске - Николаев».

Пострадавшую женщину с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

«Следователи Арбузинского отделения полиции обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, обращаться по адресу: пгт Арбузинка, ул.Шевченко, 200 или звонить (05132) 3-04-99, 102», – обратились в полиции.

Напомним, что николаевские патрульные ищут водителя, который наехал на пешехода в районе Центрального рынка и скрылся с места ДТП.