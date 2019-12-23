В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых обвиняемых в жестоком убийстве журналиста Хашогги

В Саудовской Аравии суд приговорил к смерной казни пятерых человек, которые, как утверждается, причастны к жестокому убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщила служба BBC News.

Кроме того, еще три человека приговорены к различным срокам тюремного заключения - в сумме на 24 года.

Хашогги был колумнистом газеты Washington Post, критиковавшим наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

Напомним, журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала саудовские власти утверждали, что ничего не знают о его судьбе. Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Спустя почти три недели после исчезновения журналиста официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть из-за драки в их консульстве.