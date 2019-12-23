В Николаеве водитель «Газель» сдавал назад и сбил насмерть пенсионера

Иллюстрация В Корабельном районе Николаева 22 декабря водитель «Газель» совершил смертельный наезд на пенсионера, когда двигался задним ходом.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 09:00 возле дома № 296 по проспекту Богоявленском 26-летний водитель автомобиля «ГАЗ 33021», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 65-летнего пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Следователи задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Напомним, как николаевский водитель сдавал назад и задавил мужчину, лежавшего на дороге.