Полицейские задержали наркоторговца, который у николаевских «закладчиков» покупал метадон и продавал его в своем городе

В Николаевском районе области полицейские задержали мужчину, который покупал у «закладчиков» метадон и продавал в своем поселке.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники Николаевского отделения полиции ГУНП в Николаевской области, под процессуальным руководством прокуратуры установили, что житель одного из поселков района наладил сбыт метадона.

21 декабря, проведя ряд следственно-оперативных мероприятий, полицейские задержали 39-летнего мужчину, который ранее привлекался к ответственности за совершение наркопреступлений, во время сбыта шприца с метадоном, за который получил 700 гривен.

Правоохранители установили, что злоумышленник имеет наркотическую зависимость и через закладки покупал в областном центре метадон, который употреблял и продавал определенному кругу лиц в родном городе.

Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Изъятое направлено на исследование. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

За содеянное злоумышленнику грозит лишение свободы от четырех до восьми лет. Продолжается следствие.

Напомним, что ранее СБУ задержала организатора и участников наркобизнеса, которые получали поставки метадона «из южного региона».