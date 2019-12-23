В Николаеве на Соборной закрыли игорные заведения, а их рекламу спрятали – полиция предупреждает, что не даст возобновлять работу

В Николаеве на улице Соборной закрыли несколько игорных заведений, их вывески сняли или прикрыли.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Кабмин в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом гослотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, министр МВС Арсен Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты. К вечеру силовики закрыли более 5 тысяч игорных заведений по всей стране.

На улице Соборной, в районе пересечения с улицей Спасской, ранее функционировало четыре игорных заведения. Сейчас все они закрыты, а на одном из помещений уже разместили объявление о сдаче его в аренду.

В Нацполиции 23 декабря сообщили, что на данный момент действует 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса.

«Любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность полиция будет пресекать и принимать соответствующие меры. Поэтому призываем ловкачей и лиц, которые намерены сдавать в аренду помещения под подпольные игорные заведения, не нарушать нормы действующего законодательства. В настоящее время в сотрудничестве с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений. Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования», – подчеркнули в полиции.

Отметим, что одно из этих заведений на улице Соборной уже закрывали, когда тогдашний губернатор Алексей Савченко «объявил войну» незаконному игорному бизнесу в 2016 году. Тогда средине ноября в самом центре Николаева полиция накрыла подпольное казино и провела обыски еще на 30 объектах игровой сети. Позже были закрыты еще несколько казино. После этого Алексей Савченко призвал всех, кто занимается игорным бизнесом в Николаеве, бежать.

Через время в Николаеве сотрудник прокуратуры отказался от взятки в 30 тысяч долларов США от организатора игорного бизнеса. Сотрудники прокуратуры и управления по защите экономики ГУНП в Николаевской области задержали за передачу взятки Виталия Булавина и Михаила Слуцкого прямо в здании следственного отдела прокуратуры области.

В 2018 году судья Заводского райсуда Николаева Сергей Щербина постановил оправдать обвиняемых Виталия Булавина, Юлию Витколовскую, Владимира Белгородского и Ирину Грозу, которых обвиняли в организации игорного бизнеса с 2016 года, в связи с недоказанностью совершения ими уголовного преступления. В июле 2019 года этих обвиняемых в организации игорного бизнеса в Николаеве снова отдали под суд после оправдательного приговора