Суд амнистировал николаевскую пенсионерку, которая шантажировала полицейского и вымогала с него деньги

В Николаеве суд по амнистии освободил от уголовного наказания пенсионерку, которая при помощи шантажа вымогала деньги у сотрудника полиции.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда Николаева.

6 июля 2017 года пенсионерка пришла в служебное помещение полиции на территории Центрального рынка и потребовала от полицейского 3 тысячи 200 гривен. Она пригрозила ему, что в случае невыполнения ее условий, она будет писать жалобы на него руководству до момента его увольнения.

Полицейский реально воспринял ее угрозы, поскольку женщина уже была известна подобными массовыми жалобами на его коллег.

Через два дня после первого визита женщина снова пришла к полицейскому и уже потребовала не 3,2, а 7 тысяч гривен.

15 июля полицейский отдал пенсионерке две тысяч гривен, а 20 – еще пять тысяч.

В суде обвиняемая признала свою вину и установленные следствием обстоятельства преступления. Она также просила суд применить к ней амнистию, поскольку уже на тот момент была пенсионером по возрасту, совершила преступление средней тяжести и впервые привлекается у уголовной ответственности.

В итоге суд признал обвиняемую Наталию Дикову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство») и назначил ей один год лишения свободы, с освобождением от наказания с назначением года испытательного срока. При этом ее освободили все же полностью освободили от отбывания наказания на основании Закона Украины «Об амнистии в 2016 году».

Напомним, как в Киеве полиция задержала организаторов платных митингов в поддержку «антикоррупционера», шантажировавшего чиновников.