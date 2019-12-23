При убийстве Шеремета использовалась взрывчатка, аналогичная найденной у Антоненко, - полиция

При убийстве журналиста Павла Шеремета путем подрыва автомобиля использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко мине.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины в Facebook.

Сообщается, что к такому выводу пришли следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы, которую провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

«Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у подозреваемого вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50», - говорится в сообщении.

Напомним, что 12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов громкого дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. По версии следствия, Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.

13 декабря суд отправил Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест, а Юлию Кузьменко - взял под стражу. После полуночи, ночью 14 декабря, суд арестовал главного подозреваемого в деле - Андрея Антоненко.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показания следователю. В полиции рассказали, как он перед обыском просил родственника спрятать мину.