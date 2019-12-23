Суд снял арест с «Volkswagen», на котором обвиняемые в убийстве женщины на Аляудском спуске приехали в Николаев

Фото из архива Центральный районный суд снял арест с автомобиля «Volkswagen Touareg», на котором передвигались обвиняемые в убийстве женщины на Аляудском спуске, а также с мобильного телефона, который использовал фигурант уголовного производства. Имущество должны вернуть владельцу, но пока только для пользования.

Соответствующее решение коллегия судей в составе Сергея Медюка, Светланы Скрипченко и Ивана Дирко вынесла в понедельник, 23 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Один из адвокатов Вацмана подал ходатайство о том, чтобы провести его подзащитному психиатрическую экспертизу, поскольку утверждает, что ранее тот неоднократно получал травмы головы, а в тот момент, когда было совершено преступление, потерял сознание на час.

В свою очередь, судья Светлана Скрипченко уточнила, как это могло произойти, потому что при таком его бы обнаружили сотрудники полиции без сознания недалеко от самого места преступления. Прокурор возражал против удовлетворения этого ходатайства, поскольку нет никаких медицинских данных о том, что он пребывал ранее на учете медиков. Потерпевшая и ее адвокат также были против, аргументируя это тем, что обвиняемый имеет водительское удостоверение, для получения которого необходимо пройти ряд осмотров медиков, в том числе и у психиатра, что свидетельствует о том, что никаких отклонений выявлено не было.

В результате коллегия судей приняла решение отложить рассмотрение этого ходатайства до допроса самого обвиняемого.

Адвокат потерпевшей также подала ходатайство, в котором просила суд истребовать информацию мобильных сетей, которой в материалах уголовного производства нет. Речь о входящих/исходящих звонках обвиняемых Вацмана, Пигарева и Семериковой и самой женщиной, а также о расположении антенн и станций, по которым можно узнать местоположение фигурантов на момент преступления и хронологию их передвижения. Прокурор, в свою очередь, сказал, что само постановление суда в материалах дела есть, но оно так и не было реализовано.

Адвокат обвиняемого Вацмана в суде также просил снять арест с автомобиля «Volkswagen Touareg» и мобильного телефона. Это он аргументировал тем, что они принадлежат не самому Вацману, а другому человеку. Также он утверждает, что все следственные действия с изъятым имуществом были проведены.

Коллегия судей частично удовлетворила это ходатайство и сняла арест с автомобиля и мобильного телефона в части его пользования, и постановила вернуть изъятое законному владельцу.

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись.

Напомним, что ранее в суде уже показали видеозапись с обыска дома у фигурантки по делу об убийстве женщины на Аляудском спуске, а также видео следственного эксперимента с Вацманом. Кроме того, на одном из заседаний были показаны в заседании видео с камер наблюдения АЗС и магазина одежды.

Также в ходе одного из заседаний показали видео допроса обвиняемой Семериковой, на котором она рассказывала, что ее парень якобы пытался остановить нападавшего.